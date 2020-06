Minder inkomsten voor ondernemers door afsluiting binnenstad Doesburg

Bijna een maand na het afsluiten van de Doesburgse binnenstad voor verkeer, klagen verschillende ondernemers over omzetverlies. Sinds 1 juni zijn een drietal straten in het centrum dicht. De gemeente heeft dit ingevoerd om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen. 43 ondernemers dienden tevergeefs bezwaar in. De fractie van D66 stelt donderdagavond vragen over de kwestie tijden de raadsvergadering.

Tot eind september zijn drie straten in het centrum dicht: de Kerkstraat, de Ooipoortstraat en de Meipoortstraat. De afsluiting geldt voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers. Alleen in de ochtenduren mag het verkeer erdoor, om te laden en lossen.

Het voordeel is dat de horeca op deze manier iets meer ruimte heeft en 'de anderhalvemetermaatregel' beter nageleefd kan worden. Maar veel ondernemers zijn tegen de afsluiting en zijn bang dat de gemeente de coronacrisis gebruikt om de maatregel er door te drukken en de afsluiting ook na de crisis voort te zetten.

Terugloop van klanten

Verschillende ondernemers zijn positief over de afsluiting, maar een aantal zaken merkt ook een verlies aan klanten. Zoals de IJspoort. IJsverkoper Fadima Yildiz ziet vooral een terugloop van klanten in de avonduren.

'Na zessen is het vrijwel uitgestorven hier. Vroeger gingen mensen nog weleens spontaan een ijsje halen na een bezoek aan de supermarkt. Nu is dat voorbij omdat ze hier met de auto niet meer kunnen komen', legt Yildiz uit.

Na de eerste klappen van de coronacrisis, nam de verkoop van ijs in mei weer toe. 'Maar vanaf juni, vanaf de afsluiting is de verkoop weer een stuk minder.' Ze vreest een omzetverlies van 30 tot 40 procent .'Ik heb de gemeente hier al over gemaild, maar tot nu toe nog niks teruggehoord.'

Kan niet de bedoeling zijn

De onderneemster is niet de enige die zich zorgen maakt over haar omzet, merkt raadslid Henk Westra van D66. 'Ik heb een paar keer een rondje gemaakt door het centrum en merk inderdaad dat vooral in de avonduren het erg stil is. Vooral afhaalrestaurants, zoals de Chinees, de snackbar en de pizzeria hebben hier last van,' constateert hij. 'Ik begrijp heel goed dat de wethouder iets moest doen vanwege de anderhalvemetermaatregel, maar dit kan niet de bedoeling zijn.'

Donderdagavond stelt de partij vragen over de afsluiting tijdens de raadsvergadering. 'Wij vinden dat de gemeente moet kijken naar een versoepeling en de afsluiting alleen voor overdag moet laten gelden en niet 's avonds.'

Aanpassingen

De gemeente zegt al enkele individuele vragen en problemen te hebben opgelost. Ook de mail van Yildiz wordt nog behandeld. 1 juli wordt de eerst maand geëvalueerd en zal ook gekeken worden naar eventuele aanpassingen. 'We bekijken dan ook of de afsluiting 24 uur per dag moet blijven gelden of dat bijvoorbeeld het in de avonduren weer open kan', laat een woordvoerder weten.

Ook is de afsluiting nog niet altijd even duidelijk voor fietsers, merkt de gemeente. 'Ook daar moeten we een oplossing voor bedenken.' De gemeente verwacht 3 juli te kunnen zeggen of en wat er aangepast wordt.

