Moreno zorgt dat mensen plezier hebben in 'zijn' zwembad

Moreno Morais (42) is beheerder van Openluchtzwembad Klarenbeek in Arnhem. Door het mooie weer wordt het weer druk in het bad. En dat ziet Moreno graag: mensen die plezier hebben in 'zijn' water.

Morais heeft zijn mooie naam te danken aan zijn Portugese vader. 'Mijn vader doet hier nu hij gepensioneerd is twee dagen per week het groen bijhouden', vertelt hij trots. Ook andere familieleden bieden een helpende hand, nu het ondanks de coronamaatregelen vanwege het warme weer toch druk is worden. 'Ik heb niet zomaar extra personeel beschikbaar.'

Verslaggever Petra Kuzee zocht Moreno Morais op:

Tweede seizoen

Morais werkte twintig jaar voor zwembad Het Lentebad in Zevenaar. Het is voor hem het tweede seizoen als beheerder van Klarenbeek. 'In 2018 kwam ik hier voor het eerst vanwege een storing. Ik was bij mijn vorige werkgever meer de kant van de techniek opgegaan en kon hier toen een oplossing bieden', vertelt hij. Een paar maanden na zijn werkbezoek aan Klarenbeek hoorde hij dat er een vacature was als beheerder.

Corona

Dit seizoen verloopt vanwege de coronamaatregelen heel anders dan vorig jaar. 'We schalen langzaam op. Eerst konden mensen reserveren om een uurtje baantjes te trekken, nu gaan we weer open voor duizend mensen. Er kunnen hier drieduizend mensen terecht, maar vanwege de anderhalvemetermaatregel mogen het er maar duizend zijn. Ja, we verliezen er wel op dit seizoen', aldus Morais.

