Marc Overmars: genomineerd voor 'Beste Gelderse voetballer aller tijden'

Marc Overmars wordt in 1973 geboren in Emst. De vleugelspeler verwerft als bijnaam 'de TGV' vanwege zijn snelheid. Tot zijn veertiende speelt hij bij SV Epe, daarna gaat hij naar Go Ahead Eagles. Daar zit hij op een speciale voetbalschool. Op zijn zeventiende debuteert hij in het eerste.

Recordbedrag

Vervolgens koopt Willem II hem voor 500.000 gulden, destijds een recordbedrag voor een speler van zijn leeftijd. Voor de Tilburgers speelt hij 31 wedstrijden in de eredivisie, waarin hij een keer scoort. Na dit seizoen gaat hij naar Ajax.

Voor de Amsterdammers komt hij vijf seizoenen uit (35 goals in 136 competitieduels). In zijn eerste seizoen mist hij geen minuut in de eredivisie. Ajax wint dat jaar de KNVB Beker, de eerste prijs voor Overmars. Ook krijgt hij de Gouden Schoen voor de beste speler van de eredivisie. Het jaar erop wordt Ajax kampioen, Overmars maakt 12 doelpunten.

Foto: ANP

Meest succesvolle jaar

Het seizoen 1994/1995 was het meest succesvolle jaar uit Overmars' carrière. Met Ajax won hij de Champions League en werd hij ongeslagen Nederlands kampioen. Overmars speelde 27 competitiewedstrijden waarin hij 8 keer scoorde. In het seizoen erna is hij elf keer trefzeker in 15 wedstrijden. Tegen Real Madrid is hij matchwinnaar. Maar op 20 december 1995 scheurt hij in de wedstrijd tegen De Graafschap zijn voorste kruisband. Het seizoen is afgelopen voor hem. Ajax wordt wel voor de derde keer op rij kampioen. In zijn laatste seizoen voor Ajax scoort hij maar twee keer in 25 competitiewedstrijden.

Dubbel

Arsenal wordt zijn nieuwe werkgever, voor circa 15 miljoen gulden. Zijn eerste seizoen is een succes: Arsenal wint zowel de titel als de FA Cup. Overmars maakt de eerste goal in de FA Cup Finale op Wembley en is daarmee de tweede Nederlander die in de FA Cup Finale een doelpunt maakt. Arnold Mühren was de eerste. Overmars speelt drie seizoenen voor de Londense club (25 goals in 100 competitieduels) en verliest in zijn laatste seizoen de UEFA Cup Finale tegen Galatasaray na penalty's.

Foto: EPA

Overmars wordt de - tot dan toe - duurste Nederlandse speler ooit als FC Barcelona hem voor circa 40 miljoen euro (88 miljoen gulden) koopt. Hij komt vier seizoenen uit voor de Catalanen (15 treffers in 97 duels in La Liga). Grote prijzen wint hij niet in Spanje. Vanwege knie- en enkelblessures moet de Emstenaar op 26 juli 2004 noodgedwongen stoppen met profvoetbal.

Foto: EPA

Verrassend genoeg maakt hij vier jaar later zijn rentree bij zijn oude liefde Go Ahead Eagles. Hij komt daar tot 24 competitieduels. Zijn laatste profduel is op 1 mei 2009, als hij tegen TOP Oss in de laatste minuut invalt. Na twee zware tackles moet hij het veld hinkend verlaten met een zware enkelblessure.

Overmars komt in totaal tot 399 competitiewedstrijden en 78 goals. Daarnaast speelt hij 86 interlands, waarin hij 17 keer trefzeker is. Zijn prijzenkast: Champions League, UEFA Super Cup, Wereldbeker voor clubteams, drie keer eredivisie, KNVB Beker, twee keer Nederlandse Supercup, Premier League, FA Cup en twee keer FA Community Shield.