Vitesse, NEC en De Graafschap zien uit naar terugkeer supporters

Wel houden de clubs een slag om de arm. 'Laten we niet te vroeg juichen en eerst de officiële berichtgeving afwachten', laat Vitesse weten. 'De signalen stemmen ons in elk geval positief. Voetbal speel je voor je supporters. Het is begrijpelijk dat iedereen niet kan wachten om weer wedstrijden live te kunnen bijwonen.'

In Arnhem is een werkgroep op de achtergrond al langere tijd bezig alles te organiseren conform de richtlijnen die gegeven worden vanuit de overheid en het RIVM.

In overleg met KNVB

Bij NEC is men ook verheugd dat de supporters straks weer dichtbij zijn. 'Daar zijn we heel blij mee. En we hopen dat het er snel meer mogen worden. Maar zover is het nog niet. We kijken in samenspraak met de KNVB hoe we de zaken het beste kunnen aanpakken.'

'Anderzijds duurt het nog drie maanden voor het seizoen begint. Er kan in die tijd nog veel veranderen, we moeten niet vooruitlopen op de zaken. En bovendien heeft de KNVB in dit verhaal de leiding', zeggen de Nijmegenaren.

'Terugkeer supporters is het belangrijkst'

Bij De Graafschap, dat afgelopen seizoen de weg naar promotie op dramatische wijze zag mislopen, is directeur Hans-Martijn Ostendorp hoopvol. 'We moeten de persconferentie van vanavond nog even afwachten, of het definitief doorgaat. Maar als het zo is, moeten we kijken hoe we zo goed mogelijk invulling geven aan de maatregelen', aldus Ostendorp. 'Maar dit is wel een stap in de goede richting.'

Hoeveel mensen er precies naar De Vijverberg kunnen komen als de anderhalvemeterregel van kracht is, weet de directeur nog niet. 'Anderhalve meter sec lijkt me heel lastig te hanteren in het stadion. Door één stoel over te slaan en wat meer ruimte te laten kom je al heel aardig in die richting, denk ik. Maar we hebben nog wel even tijd om dat in te richten.'

Dát de supporters terugkeren is het belangrijkst, meent Ostendorp. 'Voetbal speel je voor je supporters. Ik ben blij met het feit dat er verruiming lijkt te komen. Ik hoop dat we beetje bij beetje tot volle stadions komen, met beleid. Misschien kunnen we een koortscheck doen bij binnenkomst en moeten supporters een mondkapje op. Daar moeten we met z'n allen over nadenken.'

