Duurzaam energiebedrijf Pure Energie en Plantion organiseren op woensdag 15 juli 2020 een informatieavond over Windmolen Plantion. Vanwege het coronavirus is vooraf aanmelden voor deze informatieavond verplicht en kan een beperkt aantal mensen de informatieavond bezoeken.

Datum en locatie

Tijdens de informatieavond wordt een toelichting gegeven op het plan en de stand van zaken. Bovenal zijn Pure Energie en Plantion benieuwd naar reacties en vragen van betrokkenen uit de omgeving. De bijeenkomst begint met een presentatie over Windmolen Plantion en daarna is er ruimte voor vragen en opmerkingen van bezoekers.

Deze informatieavond wordt gehouden op:

• Datum: woensdag 15 juli.

• Starttijd: 19.30 uur.

• Locatie: Plantion, Wellensiekstraat 4 in Ede.

Maatregelen tegen coronavirus: aanmelden verplicht

Uiteraard houden Pure Energie en Plantion rekening met het coronavirus. Daarom is vooraf aanmelden verplicht. Wie de informatieavond wil bezoeken, moet zich opgeven via info@windmolenplantion.nl.

Er is ruimte voor 50 bezoekers die op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Als er meer belangstelling is dan 50 bezoekers, kijken Pure Energie en Plantion hoe daarmee wordt omgegaan, bijvoorbeeld door een tweede informatieavond te organiseren. Dat melden zij dan bijtijds.

Andere maatregelen die worden genomen vanwege het coronavirus:

• Bij binnenkomst wordt bezoekers verzocht te beginnen met plaatsnemen op de stoelen die het verst van de ingang van de zaal staan. Dat voorkomt dat bezoekers dicht langs elkaar lopen bij het innemen van hun zitplaats.

• Na afloop worden bezoekers gestructureerd naar buiten geleid: rij voor rij en niet allemaal tegelijk, zodat ook dan altijd anderhalve meter afstand blijft bestaan.

• Er worden geen handen geschud.

• Wie gezondheidsklachten heeft (koorts, veel niezen en/of hoesten, benauwdheid) wordt dringend verzocht thuis te blijven.

• Een mondkapje is niet verplicht. Wie zich er prettiger bij voelt een mondkapje te dragen, is hier volledig vrij in.

• Het bezoeken van de informatieavond is op eigen risico.

Over Windmolen Plantion

Windmolen Plantion is een initiatief van Plantion en Pure Energie. Het plan is om een windmolen te plaatsen op het terrein van Plantion aan de Wellensiekstraat in Ede, op Bedrijventerrein BT A12. Dit is in de buurt van de twee bestaande windmolens in Ede.

De ashoogte van de windmolen wordt maximaal 135 meter en de rotordiameter wordt maximaal 136 meter.

De verwachte opbrengst van een windmolen van dit formaat is circa 12 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar. Dat is evenveel als de twee bestaande windmolens in Ede samen opwekken en evenveel als gemiddeld 4.000 huishoudens per jaar gebruiken.

Kijk voor meer informatie op www.windmolenplantion.nl.

