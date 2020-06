Onderzoek Ede nog in volle gang na vondst dode vrouw

Update: Moeder overleden Edese: 'Ik hoor allerlei verhalen, maar Shelley was gelukkig'

Het lichaam werd rond 20.00 aangetroffen in een woning aan de Jan Th. Tooroplaan. Het zou gaan om de bewoonster van de flat.

De politie hield meteen na de vondst drie mannen aan. Die werden geboeid afgevoerd naar het politiebureau. Een van de opgepakte personen had volgens ooggetuigen een plastic zak om zijn handen, mogelijk om sporen veilig te stellen. Volgens een politiewoordvoerster zitten de drie nog steeds vast.

Wat er zich in de woning heeft afgespeeld is nog volstrekt onduidelijk. Een buurtbewoner meldt dat hij kort voor de komst van de politie een man hoorde bellen. De man werd even later aangehouden.

'Tegelijk hoorde ik de sirenes'

Een onderbuurvrouw zag ook hoe een man stond te bellen. 'En tegelijk hoorde ik sirenes. Even later kwamen er agenten naar boven en moesten twee mannen op hun knieën, net hun handen in de nek. Ik hoorde dat ze te horen kregen dat geen verklaring hoefden te geven. Even later kwam er iemand uit de woning, ook in de boeien.'

De buurvrouw omschrijft het slachtoffer als een gewoon iemand. 'Ik zag haar regelmatig haar twee honden uitlaten. Ze woonde pas een half jaar in die flat, volgens mij. Heftig hoor, als zulke dingen voor je ogen gebeuren.'

De politie verwacht woensdag in de loop van de dag met meer informatie te komen.