Pauke Meijers: genomineerd voor 'Beste Gelderse voetballer aller tijden'

Paul (Pauke) Meijers werd in 1934 in Nijmegen en maakte al in 1950 zijn debuut in het eerste van NEC. Hij was de tweede speler van de Nijmeegse club, na Wim Lakenberg, die het Nederlands elftal haalde. In 1953 deed hij mee tegen Noorwegen (4-0 nederlaag).

"Wat hij als voetballer bereikt heeft, daar kunnen wij alleen maar van dromen", stelt zijn zoon Eric Meijers, oud-trainer van Achilles'29 en tegenwoordig trainer van Spakenburg. "Hij heeft als 19-jarige jongen gedebuteerd in het Nederlands elftal, terwijl hij speler was van NEC. Tot op heden is dat maar vier spelers gelukt. Daar zijn we natuurlijk erg trots op."

Duurste aankoop

Toen NEC hem bij de invoering van het semi-profvoetbal in 1954 niet ging betalen omdat hij in militaire dienst zat, stapte hij over naar De Graafschap. Drie jaar later werd hij voor 35.000 gulden getransfereerd naar Feijenoord (toen nog met ij en niet met een y). "Daar kreeg hij 10 procent van. Kon hij zijn flat in Schiedam van inrichten", vertelt zijn zoon. Op dat moment was hij de duurste aankoop in de historie van het Nederlands voetbal.

Pauke Meijers (midden vooraan) in zijn tijd bij Feyenoord (foto: archief Eric Meijers)

Bij de Rotterdammers scoorde hij 22 keer in 79 competitiewedstrijden. Als rechtsbuiten kwam hij in het laatste van zijn vier seizoenen bij Feijenoord niet meer zo uit de verf, omdat op links Coen Moulijn alle ballen opeiste. Een seizoen bij NAC was geen succes en Meijers keerde terug naar NEC. Daar kwam hij nog tot 78 competitieduels, waarin hij 10 keer scoorde. Hij sloot zijn loopbaan af bij AGOVV in Apeldoorn.

'Van hem genoten'

"Bij NEC is hij doorgebroken als Nijmeegse jongen. Toen hij terugkwam, is hij in 1964 nog kampioen geworden. Maar zijn beste tijd heeft hij bij De Graafschap gehad. Als ik bij De Graafschap kwam als trainer van Achilles'29, kwamen er oudjes naar me toe om te zeggen dat ze genoten hadden van mijn vader. 'Wat een geweldige speler'. Door zijn transfer naar Feyenoord heeft die club nog jarenlang een oefenwedstrijd gespeeld op De Vijverberg."

"Ik zal je eerlijk zeggen: ik heb hem nooit zien spelen", bekent Eric Meijers. "Ik begrijp dat hij een geweldige dribbelaar was, die alles op techniek deed. Tweebenig, razendsnel en hij kon goed tussen de linies spelen, zoals we dat nu zeggen. Een soort Overmars, maar iets meer op techniek. Overmars heeft meer carrière gehad, maar je kunt ze wel vergelijken. Wel verfijnder, meer aan de bal. Een ouderwetse nummer 10, die zelf een goal kon maken, maar ook iemand met een steekbal voor het doel kon zetten."

Eerste duel na de vliegramp

"Ik ben nog steeds van plan bewegende beelden van Feyenoord-Manchester United uit 1958 op te vragen. In München was een vliegtuig verongelukt met spelers van Manchester United erin. Er waren maar een paar overlevenden. De eerste wedstrijd na dat ongeluk was in De Kuip. Het zou geweldig zijn om dat terug te zien."

De familie Meijers is een echte NEC-familie. "Mijn opa, de vader van mijn vader, heeft 18 jaar in het eerste van NEC gespeeld, toen ging je nog niet naar een andere club. Zijn broer 10 jaar, mijn oom Wimke heeft een goede periode gehad, mijn broer is acht jaar contractspeler geweest, maar met vlag en wimpel had mijn vader het meeste talent."

Pauke Meijers overleed op 14 oktober 2013. Hij werd 79 jaar.

