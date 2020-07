Roy Makaay: genomineerd voor 'Beste Gelderse voetballer aller tijden'

Makaay werd in 1975 geboren in Wijchen en begon te voetballen bij de plaatselijke SC Woezik. Via DIOSA en Blauw Wit kwam hij bij Vitesse terecht. In 109 competitieduels voor de Arnhemse club scoorde hij 42 keer.

Dat wekte de interesse van Tenerife. Bij de Spaanse laagvlieger wist hij 21 maal in 72 competitiewedstrijden het doel te vinden. Na twee jaar trok Deportivo la Coruña hem aan. Met die club werd hij Spaans landskampioen. Bovendien werd Makaay met 29 competitiegoals in het seizoen 2002/2003 Europees topscorer. Zijn laatste goal in Spaanse dienst, de 1-1 in het kampioensduel tegen Espanyol, was zijn honderdste goal in de Primera División.

'Das Phantom'

Bayern München kocht hem vervolgens voor in totaal 19,25 miljoen euro. Daar verwierf hij de bijnaam 'Das Phantom', vanwege zijn onzichtbaarheid en toch doeltreffendheid. Zo scoorde hij in 2007 al na tien seconden in de Champions League tegen Real Madrid, nog steeds een record. Hij werd vier keer topscorer van de Duitse topclub. In 129 Bundesligaduels vond hij 78 keer het net. Bovendien werd Makaay twee keer kampioen met Bayern.

Afscheid in stijl

Omdat Makaay zekerheid wilde dat hij zou spelen, besloot hij in 2007 te vertrekken. Hij tekende voor drie jaar bij Feyenoord. In zijn debuutwedstrijd tegen FC Utrecht scoorde hij meteen en gaf twee assists. Uiteindelijk kwam hij tot 36 treffers in 83 competitiewedstrijden voor Feyenoord. Daarmee kwam de Wijchenaar in totaal uit op 256 goals in 526 competitieduels in zijn gehele profcarrière. Zijn afscheid was in stijl: een hattrick in zijn laatste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen. Zijn laatste balcontact was een prachtige stift van buiten het zestienmetergebied die in het doel belandde. Daarna kreeg hij een publiekswissel.

Makaay bij Feyenoord, waar hij zijn profloopbaan afsloot.Foto: ANP

In Oranje kwam hij tot 43 interlands, waarin hij zes keer scoorde. Dat kwam mede omdat hij maar 15 keer in de basis begon en 28 keer inviel. Vaak stond hij bovendien niet in de spits, maar op de flanken. In 2008 deed hij als dispensatiespeler voor het Nederlands olympisch elftal mee aan de Olympische Spelen in Peking.

Makaay kwam 43 keer uit voor Oranje en scoorde zesmaal. Foto: ANP