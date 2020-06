Keijenborgs beeld in vizier van vandalen

'Helaas kwamen we maandagmorgen tot de ontdekking dat het beeldje van ons Vendeliertje op de hoek van de Pastoor Thuisstraat en de Kerkstraat is vernield', aldus het schuttersgilde. 'We vinden dit hoogst kwalijk, want dit beeldje is uniek en hoort bij Keijenborg. Het vaandel is eraf en er is geprobeerd het hele beeldje mee te nemen. Dat is niet gelukt, omdat het beeld 'hufterproof' is gemaakt. Toch is het de vandalen of dieven gelukt het vaandel eraf te slopen.'

Het schuttersgilde uit Keijenborg heeft inmiddels aangifte gedaan en geeft aan dat de politie de vernieling in onderzoek heeft. Daarnaast roept de vereniging getuigen van de vernieling op om zich te melden.



Eerder werden in Loil en Aerdt drie beelden gestolen en werd in Pannerden gepoogd om een beeld bij R.K.P.S.C. om te trekken, waardoor het beeld in Keijenborg de vijfde is in deze reeks. Begin juni werden in Loil het beeld van het Drammertje en de Jubilans van hun sokkel getrokken. Vervolgens werd in Aerdt het beeld van de Leeuw van Aerdt ontvreemd. Ook in Pannerden werd een beeld vernield. Bij voetbalvereniging R.K.P.S.C. vernielden twee mannen een beeld door er aan te gaan hangen. Dit voorval werd vastgelegd op camera. De vernieling van het beeld in Keijenborg is de vijfde binnen een maand tijd.