Deze partij heeft ambitieuze toekomstplannen voor het centrum van Wijchen

Doel van het centrumplan is om Wijchen voor de komende dertig jaar te voorzien van een nieuw likje verf. Volgens wethouder Geert Gerrit wordt het een stuk interessanter om in de gemeente te wonen, te recreëren en te winkelen. ‘Voor het centrum is dit veruit het meest uitdagende project’, weet hij.

'Aanwinst voor Wijchen'

De gemeente startte vorig jaar een selectieronde met zeven projectontwikkelaars. Dinsdag is de keuze gevallen op Team Ter Steege. De wethouder is dolenthousiast over het winnende plan. ‘Met dit project hebben we echt de kennis en creativiteit uit de markt gehaald’, meent Gerrits. ‘Ik ga er vanuit dat we over een paar jaar kunnen spreken van een aanwinst voor Wijchen.’

De overeenkomst tussen de gemeente en de winnende marktpartij wordt naar verwachting in oktober ondertekend. ‘Dan kunnen we ook de hoofdlijnen van het plan presenteren’, voegt Wijchen toe. De eerste werkzaamheden starten hoogstwaarschijnlijk in de tweede helft van 2021.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier