Vuilnisbelt-soap gaat door, omwonenden willen uitkijktoren weg hebben

'Het beste zou zijn dat de toren weer verdwijnt', zegt Guido Wiersma, omwonende en beheerder van landgoed De Valouwe Wildbaan Noord. Door het gewicht van de constructie, wordt vervuild water de belt uitgeperst. Dat 'giftige water' verontreinigt de natuur en de waterbronnen in de omgeving, stelt hij.

Gemeente vond ingrijpen niet nodig

Het zit omwonenden dwars dat het bouwwerk groter is dan volgens de vergunning is toegestaan. De fundering is 56 in plaats van 40 vierkante meter groot.

Ze stapten naar de gemeente Ede toen het uitkijkpunt gebouwd werd. Maar die vond het niet nodig om een bouwstop op te leggen, omdat er al een nieuwe vergunningsaanvraag voor het grotere fundament loopt. En er is 'zicht op legalisatie', zo verklaart een woordvoerder van de gemeente Ede. De voorzieningenrechter, die al een voorlopig oordeel gaf over de kwestie, zag namelijk geen bezwaren tegen een fundament van 56 vierkante meter.

Geldschieters dreigden zich terug te trekken

In afwachting van een nieuwe vergunning mocht de initiatiefnemer van de uitkijktoren, stichting Hoogte 50, van de gemeente gaan 'bouwen op eigen risico'. 'Dat zijn we gaan doen omdat grote geldschieters zich dreigden terug te trekken', verklaart Mees van de Haar, voorzitter van Hoogte 50. Het ging om 15.000 euro. 'Moet het er ooit weer af, dan zien we het dan wel.'

Daarnaast is hij van mening dat het voor de vervuiling niet zoveel uitmaakt of de fundering van de uitkijktoren 40 of 56 vierkante meter groot is. 'Er is geen bewijs voor dat er daardoor meer afvalwater uit de belt lekt', zo zegt Van de Haar.

'Omgekeerde wereld'

Omwonenden spreken van een 'omgekeerde wereld', omdat er gebouwd is zonder geldige vergunning. Ze hebben bezwaren tegen de uitkijktoren en zijn daarom naar de rechter in Arnhem gestapt. Er loopt daarnaast nog een zaak bij de Raad van State en ook het ministerie van Infrastructuur kijkt naar uitkijktoren-kwestie. Wanneer er duidelijkheid komt, is nog niet bekend.

Op dit moment is de uitkijktoren op de Wekeromse belt vanwege constructieproblemen overigens nog gesloten. 'De toren gaat open voor publiek op het moment dat alles constructief in orde is en de vergunning is verleend', zegt een woordvoerder van de gemeente Ede.

