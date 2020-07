Janssen vindt het 'bijzonder' dat hij is genomineerd. "Het gaat om aller tijden. Dan denk je niet meteen aan mij. Ten minste ik niet. Ik vind het wel leuk om daar tussen te staan."

Theo Janssen werd in 1981 in Arnhem geboren en groeide op in de volkswijk Het Broek. Hij begon te voetballen bij de jeugd van Vitesse 1892, samen met onder anderen Andy van der Meyde. In 1995 stapte hij over naar de profclub Vitesse, de club waar hij in zijn jeugd al fan van was.

Op 17-jarige leeftijd debuteerde hij in het eerste elftal. Tegen NAC werd met 0-2 gewonnen. Het seizoen erna speelde hij 17 wedstrijden en het jaar daarna was hij een vaste waarde. In de UEFA Cup-wedstrijd tegen Internazionale hield hij Clarence Seedorf in bedwang.

In september 2001 brak de sierlijke middenvelder zijn scheenbeen. Daardoor speelde hij maar tien wedstrijden. In de zomer van 2003 werd Janssen verhuurd aan het Belgische Racing Genk. Hij speelde er 15 wedstrijden, maar keerde in winterstop terug in Arnhem, naar verluidt vanwege heimwee.

Gouden Schoen

Na tien seizoenen Vitesse, volgden drie seizoenen FC Twente. Bij de Enschedese club won hij de landstitel, beker en Johan Cruijff Schaal. Bovendien kreeg hij de Gouden Schoen voor Beste voetballer van het jaar in de eredivisie.

Theo Janssen: genomineerd voor 'Beste Gelderse voetballer aller tijden'. Foto: ANP

Janssen vertrok naar Ajax en werd ook daar kampioen. In 2012 keerde hij terug naar Vitesse, maar ik oktober 2013 raakte hij weer ernstig geblesseerd. Begin 2014 volgde een nieuwe operatie en in maart 2014 besloot hij te stoppen.

'Toch het maximale eruitgehaald'

De sierlijke middenvelder krijgt nog wel eens het verwijt dat er meer had ingezeten. "Qua talent wel", geeft hij toe. "Maar dan had ik het niet lang uitgehouden in het profvoetbal. Dan was ik na een paar jaar al gestopt. Dus heb ik wel het maximale eruit gehaald, omdat ik heb kunnen leven als ik heb geleefd en daarbij kunnen voetballen."

"En bij Twente en Ajax ben ik superbelangrijk geweest. In grote wedstrijden stond ik er altijd, Champions League, UEFA Cup. Maar ik heb natuurlijk nooit zoals andere spelers die genomineerd staan in het buitenland gespeeld. Dus in dat opzicht is het verrassend dat ik erbij zit."

Voetbalhumor

In totaal speelde de Arnhemmer 374 competitieduels, waarin hij 52 doelpunten scoorde. Daarnaast kwam hij vijf keer uit voor het 'grote' Oranje. Ook speelde hij voor meerdere vertegenwoordigende jeugdelftallen. In 1999 werd hij voor een jaar geschorst door de KNVB, omdat hij tijdens het jeugdtoernooi in Toulon tijdens een wandeling in de haven Peter Wisgerhof in het water geduwd had. Naar verluidt zei Wisgerhof dat er zulke mooie vissen zwommen, waarop Janssen zei: 'Ga ze dan maar bekijken'.

"Qua lol zou ik wel winnen en zouden mensen me massaal op één stemmen', lacht Janssen. Maar voor hem staat er maar één bovenaan: "De beste is Frans Thijssen. Ik heb hem meegemaakt, beelden van hem gezien. Ik heb ook met hem gevoetbald bij The Legends. Toen was hij over de 50, in de 60. Dan kapte hij nog steeds mensen uit. Technisch zo begaafd. Echt een genot om naar te kijken, op die leeftijd nog. Moet je nagaan toen hij 20 jaar was. Echt de beste voetballer die ik heb gezien."

