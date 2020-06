Wat vind jij: kunnen slippers en korte broek op kantoor?

Met dergelijke tropische temperaturen is het logisch de kleding aan te passen om niet oververhit te raken. Een wat luchtiger blouseje of een korte broek is dan prettig om te dragen. Op sommige werkplekken is het niet eens mogelijk; een korte broek of teenslippers aan op een bouwplaats is niet erg verstandig.



Bij veel kantoor-bedrijven is het protocol simpel: naar kantoor moeten mannen een lange broek aan. Vrouwen mogen wel een rok dragen. Voor beiden geldt wel: altijd dichte schoenen aan, want iemands tenen zien 'kan echt niet'. Maar er zijn ook zat kantoren waar er helemaal niks geschreven is over een dresscode voor het werk en mag men het helemaal zelf weten. Wat vind jij, moeten slippers en een korte broek kunnen op kantoor? Stem mee!

