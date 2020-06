Vijf hondenbeten en 59 jaar later stopt John met het bezorgen van kranten

Hij doet altijd eerst het verzorgingshuis iets verderop, daarna gaat hij verder over de Hamersestraat. Alleen brievenbussen met een NEE-NEE sticker slaat hij over. Maar na vandaag is het allemaal voorbij. John Reijners stopt met het bezorgen van kranten en folders, na 59 jaar. 'Het gaat gewoon niet langer.'

De buurt heeft gezorgd voor twee grote feestpoppen voor zijn deur. John is verrast: 'ze zijn zo lief voor me.' Na 59 jaar is heel Westervoort van John gaan houden. Hij is ook altijd in voor een praatje. Gezelligheid, daar houdt hij van.

'Ik begon toen ik bijna negen jaar was,' weet John nog goed. 'Ik mocht mee met mijn vader achterop de brommer.' De eerste keer dat hij zelf bezorgde was op 23 september 1961. Hij kreeg er 59 cent voor. Zijn opa en oma zijn begonnen met het rondbrengen, daarna namen de vader en moeder van John het over en nu dus ook hun kinderen waaronder John. Bij elkaar alweer zo'n 90 jaar lang.

'Hygiënischer dan spuug'

Echt tips en tricks voor een beginnende bezorger heeft John niet. 'Het is niet zo moeilijk om een krant in de brievenbus te stoppen.' Maar voor het invouwen van reclamedrukwerk is het handig om een vochtig doekje te hebben liggen; dan kan je je vingers af en toe bevochtigen. 'Hygiënischer dan spuug', vindt John.

Vijf hondenbeten

In al die jaren gebeurt er wel eens wat opmerkelijks. 'Zo ben ik zeker vijf keer door een hond gebeten. Moest ik weer een injectie halen.' Voor de rest blijven vooral de sociale contacten John bij. 'Met kerst verstuur ik wel 700 kaarten, zoveel kranten bezorg ik in Westervoort.' John gaat het bezorgen wel missen maar het is niet anders. 'Ik ben nu bijna 68; het wordt gewoon te zwaar voor me.'

Nu bekend is dat John stopt krijgt hij veel reacties van de mensen. Sommige geven hem een envelopje. 'Daar koop ik een elektrische fiets van.'