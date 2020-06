Zorgen om zwembad Nijkerk, zwemvereniging vreest voor toekomst

Door: Ellen Kamphorst, in samenwerking met Nijkerk.nieuws.nl

Nijkerk staat er financieel niet goed voor. En de komende jaren 127.000 euro minder inkomsten uit de exploitatie van het zwembad is een flinke tegenvaller voor de gemeente. Toch is dat wel wat de exploitant Optisport vraagt. Want, zo zegt hij, door de cijfers die Nijkerk destijds aanleverde hebben zij te hoog ingeschreven bij de aanbesteding.

'Waarom moet de gemeenschap hiervoor opdraaien?'

Het CDA, de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad vindt dat Optisport haar financiële tekorten zelf maar moet oplossen: ‘Waarom zou de Nijkerkse gemeenschap moeten opdraaien voor het feit dat dit bedrijf zichzelf te hoog heeft ingeschreven bij de aanbesteding, dat kan de bv die achter het bedrijf zit toch opvangen? Aldus Matthias Blankesteijn, raadslid voor het CDA.

Zwemvereniging vreest voortbestaan

Ook de gebruikers van het zwembad roeren zich in dit debat. Onder andere zwem- en waterpolovereniging Flevo. De club heeft zo’n 140 leden en denkt zelf dat ze een van de duurste verenigingssporten van de gemeente is vanwege de hoge huur van het zwembad: ‘Een senior betaalt bij ons komend seizoen ruim 400 euro per jaar en daarvoor kan hij één keer in de week trainen,’ aldus voorzitter Henno Koelewijn.

Hij vreest voor het voortbestaan van de vereniging met deze tarieven. Daarom klopte hij nu bij de gemeente aan: ‘Stel dat de gemeente hiermee akkoord gaan en wij straks niet meer bestaan, dan klopt Optisport misschien weer bij de gemeente aan omdat ze dan 70.000 euro aan huur mislopen.’

Gemeenteraad beslist

Donderdagavond beslist de gemeenteraad over het verzoek van Optisport. Als ze niet akkoord gaan dan zal er opnieuw een aanbesteding worden uitgezet voor een nieuwe exploitant. Wat die per jaar aan huur betaalt is uiteraard nog niet bekend.

