'Heel erg tof', artiesten blij met versoepeling coronamaatregelen

Artiesten zijn blij met de uitgelekte versoepeling van het maximum aantal bezoekers bij bijeenkomsten en evenementen. De NOS meldde dinsdagavond dat het kabinet van plan is het aantal van 100 mensen los te laten, als er maar aan de anderhalve meter afstand wordt voldaan. En dat biedt perspectief, want op die manier zijn concerten weer mogelijk.

'Het is een super goed teken, het geeft veel hoop', reageert gitarist Kees Lewiszong van de Nijmeegse band Navarone opgetogen. 'Het betekent dat je in grotere zalen, zoals bijvoorbeeld Afas, Ahoy en GelreDome weer vette producties neer kan zetten voor grotere aantallen bezoekers.' Zo kan Ahoy in Rotterdam door de versoepeling in de grote zaal weer 2500 bezoekers ontvangen, op veilige afstand van elkaar.

Maar Lewiszong plaatst ook een kanttekening. 'Voor kleinere zalen, zoals Doornroosje in Nijmegen, maakt het loslaten van het aantal bezoekers weinig uit. Als je anderhalve meter afstand moet bewaren, kunnen er daar alsnog maar 100 mensen in de grote zaal, tegen 1100 in normale tijden. Voor hen biedt dit weinig mogelijkheden, ben ik bang.'

Twaalf optredens in zes dagen

Vanaf 10 juli staat Lewiszong met zijn band weer op het podium. Zes dagen achter elkaar is Navarone twee keer per dag te zien in Doornroosje en het Openluchttheater De Goffert voor 100 mensen. 'Doornroosje helpt ons enorm, doordat we kunnen spelen houden we de bandcultuur samen in leven.'

Toch is de vraag of en hoe de coronamaatregelen de sfeer beïnvloeden. 'Een stampvolle kroeg met 100 man is hartstikke vet, maar hoe is dat in een vrijwel lege zaal? Het is altijd een wisselwerking tussen ons en het publiek, ik ben erg benieuwd hoe dat straks gaat. Maar hoe onwennig het wellicht ook is, we hebben er zin in!'

'Dit is voor de hele sector goed nieuws'

De uitgelekte versoepeling kan rekenen op een warm onthaal in de Achterhoek. Zanger Kevin Raayman van de Boetners is blij met het nieuws: 'Het biedt perspectief, een rooskleurige toekomst. Dat doet ons goed en ik denk ook de hele sector.'

Ondanks de vooralsnog lege agenda heeft de dialectband niet stilgezeten. 'We zijn met veel dingen bezig, zoals nieuwe muziek. Maar ook creatieve manieren om toch weer wat te doen. We waren samen met de DRU Cultuurfabriek in Ulft aan het kijken of we weer konden spelen en elkaar zo kunnen helpen, al is het voor een klein publiek. Dit nieuws komt dan ook als geroepen, want er is vanaf juli blijkbaar veel meer mogelijk.'

'Ik kijk er enorm naar uit om straks weer live te spelen, ook al is het op anderhalve meter afstand.'

Goed feestje bouwen

'Heel erg tof', reageert Benjamin Thode. De Arnhemse zanger, die optreedt als Mr. Weazley, zegt snel met zijn management te willen kijken naar mogelijkheden weer te gaan spelen. 'Ik mis het en heb heel veel zin een goed feestje te bouwen, dus dit is heel erg tof.'

'Het is ook mooi voor al mijn collega's. Ik merk om mij heen dat iedereen weer iets wil doen, want we missen het. Hopelijk kunnen we deze zomer nog wat optredens meepakken.'

