Verdachten Arnhemse terreurgroep wilden 'geen aanslag plegen of agenten doden'

De verdachten van de Arnhemse terreurgroep die in september 2018 spectaculair werd opgerold in Weert, wilden geen aanslag plegen of politiemensen doden. Dat blijkt dinsdag uit de pleidooien van de advocaten van de verdachten in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam.

De politie arresteerde in Weert vier personen die een aanslag wilden plegen op een groot evenement in Nederland. In een vakantiepark waren ze in de weer met wapens die even daarvoor waren geleverd door een undercoveragent. De wapens waren zonder medeweten van de verdachten onklaar gemaakt. Elders werden nog twee mannen aangehouden.

Tijdens de actie richtte verdachte Wail el A. een wapen op leden van het arrestatieteam. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem daarom ook van poging tot moord en eiste vorige week 20 jaar cel.

'Beïnvloed door undercoveragent'

El A. wist volgens zijn advocaat wél dat zijn wapen onklaar was gemaakt toen hij het richtte op agenten. Hij had geen opzet de politie te doden, aldus het pleidooi. El A. stelt bovendien dat hij werd beïnvloed door 'religieuze argumenten' die hij via medeverdachte Hardi N. kreeg van een undercoveragent van de AIVD.

Verdachte Morat M. was volgens zijn raadsman niet bezig met het plannen van een aanslag en had ook niet die intentie. M. is niet eerder veroordeeld, maar werd werd al wel volop afgeluisterd in een ander onderzoek naar mogelijk terrorisme.

Hoofdverdachte Hardi N.

Vorige week eiste het OM gevangenisstraffen van 8 tot 20 jaar tegen de groep voor het voorbereiden van een aanslag. Vermoedelijk was een gay-festival het doelwit. Het pleidooi van Hardi N. staat voor vrijdag op de agenda. Deze Arnhemse Irakees wordt gezien als hoofdverdachte. Tegen hem is 18 jaar cel geëist.