'Nee, redden is geen optie', zegt boswachter Twan Teunissen bij de aanblik van een vis waar nog leven in zit. Veel soortgenoten, waaronder karpers van wel tachtig centimeter lang, gaven de strijd al op. De lage waterstand of zuurstoftekort in ondiep water werd ze te veel.

In de polder verdronken eerder dit jaar al veel muizen, mollen en konijnen door hoogwater. 'Die hebben we ook niet gered', zegt Teunissen. Ook visclubs hadden nu weinig animo om de vissen in allerijl nog een nieuwe bestemming te geven, onder meer uit vrees ook ziektes te verspreiden.

Veel andere dieren

Het voordeel is nu dat de kadavers van de vissen veel andere dieren trekken. Meeuwen en zeldzame zwarte wouwen hebben er een lekker maaltje aan. Maar ook vliegen natuurlijk, plus insecten die weer vliegen eten. 'Het is een drijvend ecosysteempje, maar wel een stinkend ecosysteempje', zegt Teunissen.

Tientallen dode vissen in de Ooijpolder. Foto: Omroep Gelderland

Luister naar verslaggever Annemieke Schakelaar in gesprek met Twan Teunissen.