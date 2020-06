Dit elektrisch wagentje gaat onkruid met hete lucht te lijf

'Tot 2017 mocht er nog gespoten worden', vertelt Leo van Eeuwijk, teamleider van Avri. 'Dan werd een straat twee keer per jaar met gif bespoten. Nu verwijderen we geen onkruid meer. Dat is gewoon technisch niet mogelijk. We beheersen onkruid. Dat betekent dat we acht tot tien rondes per jaar moeten doen in een wijk om het onkruid te beheersen.'

Het werk is dus veel arbeidsintensiever geworden. Samen met de doelstelling om duurzamer te werken, heeft dat Avri tot de proef gebracht om voor West Betuwe de twee elektrische onkruidmobielen aan te schaffen.

'Het contract met de aannemer liep af', vertelt Van Eeuwijk. 'We dachten: met de doelgroep waarmee wij werken, veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen we dit werk ook heel goed zelf doen. Dus we helpen het milieu en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als dan het resultaat ook nog goed is, hebben we een hele mooie combinatie.'

Duurzaam en slim

Hoewel er nog steeds gas verstookt wordt voor de hete lucht, is het volgens Van Eeuwijk de meest duurzame methode die er is. 'Geen diesels meer', zegt hij. 'Hij loopt op stroom van ons eigen zonnepark. Dus geen uitstoot van CO2, fijnstof of roet. En veel stiller. Zoals we hier dicht op de woningen in een buurt werken, willen we geen overlast geven.'

In plaats van vaste routes met een vaste frequentie, wordt het onkruid in West Betuwe nu op beeld bestreden. Een opzichter kijkt waar het nodig is en bepaalt op die manier de routes. Daarbij worden ook de meldingen van inwoners gebruikt en natuurlijk de blik van de chauffeur.

'Duimpje omhoog'

'Ik kijk altijd goed de zijstraten door wat daar nog staat', zegt chauffeur Leo van Horsen. 'Het systeem werkt goed, maar je moet er wel een aantal keren overheen voor de plant doodgaat.'

Van Horsen merkt dat de inwoners zijn werk waarderen. 'Je ziet heel vaak een duimpje omhoog', zegt hij. 'Heel veel mensen komen ook wel even praten om te vragen wat je aan het doen bent.'

De machines behoren tot de eersten in Nederland en zijn nog op proef. Maar het ziet ernaar uit dat meer gemeenten in de regio zullen volgen. 'Het is nieuwe techniek, dat gaat gepaard met kinderziektes', aldus de teamleider. 'Maar we zijn er 100 procent van overtuigd dat dit de goede weg is. Vooral qua milieu, maar ook voor onze medewerkers. Ook in andere gemeenten, waar het contract afloopt, willen we het weer zelf gaan doen.'

