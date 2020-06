Hub voor stadsdistributie wordt eerste ontwikkeling op terrein Centrale Gelderland

'Past helemaal in de ontwikkeling van dit gebied'

De gemeente is verregaand in gesprek met een bedrijf dat op deze locatie een kleinschalige hub voor stadsdistributie wil realiseren. Vrachtwagens met voorraad die van buiten de stad komen, kunnen hier hun lading overzetten naar een schonere voertuigen die (gedeelde) ladingen naar specifieke locaties in de stad kunnen vervoeren. ‘Dit past helemaal in de ontwikkeling van dit gebied’, vindt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). ‘Ik denk ook aan bijvoorbeeld de Lange Hezelstraat, waar het toch wel prettig is als niet al die afzonderlijke vrachtwagens apart doorheen moeten telkens om winkels te bevoorraden. Als je met een kleiner voertuig van winkel tot winkel kunt bezorgen, is dat veel beter.’

Bestemmingsplan kost meer tijd

De gemeente wil van het terrein van Centrale Gelderland aan de Hollandiaweg vast een plek maken waar duurzame energie wordt opgewekt en ondernemers met elkaar samenwerken op dit thema. Daarnaast moet het terrein ruimte bieden voor watergebonden activiteiten en duurzame stadsdistributie. Bij de start van de onderzoeken voor een milieueffectrapportage bleek echter dat de veranderde wijze van beoordelen van de stikstofdepositie-effecten op Natura 2000-gebieden ervoor zorgt dat het opstellen van een bestemmingsplan in dit geval meer tijd zal kosten.

'Ruimte geven aan activiteiten die passen binnen de kaders'

Het college wil in afwachting daarop niet stilzitten. ‘We vinden het jammer als er in die tussentijd helemaal niets wordt gedaan met de beschikbare ruimte op het terrein van Centrale Gelderland. Daarom willen we ruimte geven aan activiteiten die passen binnen de kaders van de gebiedsvisie, weinig milieu-impact op de omgeving hebben en als een niet te missen kans kunnen worden beschouwd. We zien dit als een vorm van placemaking: een strategie om het gebied stap voor stap op een laagdrempelige manier te activeren met initiatieven die passen bij de beoogde toekomstige bestemming.

Dion van Alem

Politiek verslaggever