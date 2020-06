Ernstige wateroverlast: stop uit het afvoerputje van Breedeweg gehaald

Berg en Dal. Het zit al in de naam van de gemeente. Het dorpje Breedeweg is een badkuip omringd door de heuvels van het Reichswald en de grens tussen Limburg en Gelderland. Als het hard regent kolkt al dat water daar genadeloos de woonkern in.

Water brak dwars door de muur

De buurtmarkt in Breedeweg is het afvoerputje, op het laagste punt van die badkuip. Daar is nu een ondergrondse afvoer aangebracht die getest is met 5000 liter oppervlaktewater. Dat lijkt veel, maar dat is niet te vergelijken met rampzalige regendagen uit het verleden

"Nee, het was veel meer", herinnert Bruno Lendering van de Buurtmarkt Breedeweg. "De hele parkeerplaats stond onder water. En dat stroomde allemaal onze kelder in. Alles wat we daar hadden konden we allemaal weggooien."

De laatste keer dat er zo'n helse bui was brak er meer dan 150.000 liter water dwars door de muur van de kelder van de buurtmarkt heen. Straten in Breedeweg veranderen in kolkende rivieren.

Breedeweg grootste waterprobleem

Voor het Waterschap Rivierenland, dat zich uitstrekt van Breedeweg tot voorbij Zaltbommel, geldt Breedeweg als immens, ongekend probleem. "In ons hele waterschap, dat toch groot is, is dit eigenlijk wel ons grootste probleem", zegt Mathieu Gremmen van het waterschap.

Er blijkt nog meer geld nodig dan eerder werd gedacht om de inwoners van Breedeweg droge voeten te laten houden."We moeten uitgaan van 6 tot 8 miljoen", zegt Sylvia Fleuren. Ze is wethouder van de gemeente Berg en Dal. "Gelukkig draagt het waterschap 3,5 miljoen bij. Omdat zij ook zien dat het een immens probleem is. En we hopen natuurlijk ook subsidie binnen te halen vanuit de provincie en vanuit het Rijk."

Met het aanpakken van het probleem bij het laagste punt van de badkuip die Breedeweg is, is weer een belangrijke slag tegen het hemelwater gewonnen. "We zijn echt super blij dat het stopje uit de badkuip is gehaald", reageert Bruna Lendering van de buurtmarkt zichtbaar opgelucht. Ondergelopen kelders behoren in de buurtsuper voortaan tot het verleden.

