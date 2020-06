Bruls: 'Geen centrale vuurwerkshow in Nijmegen met de jaarwisseling'

Er komt geen centrale vuurwerkshow in Nijmegen met de jaarwisseling als het burgemeester Hubert Bruls (CDA) ligt. De burgemeester ziet er de zin niet van in en benadrukt dat Nijmegen het geld wel beter kan gebruiken momenteel.

'Kijk maar naar Rotterdam'

De burgemeester ziet geen heil in het organiseren van een centrale vuurwerkshow nu alles behalve het afsteken van schertsvuurwerk in Nijmegen verboden wordt bij de jaarwisseling. ‘Ik zie daar geen enkele reden toe. Dat helpt niet met handhaving. Kijk maar naar Rotterdam: daar hadden ze zo’n vuurwerkshow die nota bene live op de televisie uitgezonden werd, en daar hadden ze nog de grootste moeite met handhaving. Bovendien hebben we er, zeker nu, het geld ook niet voor.’

'Ga ervan uit dat samenleving zich gedraagt naar verbod'

Bruls heeft goede hoop dat het vuurwerkverbod dat vanaf de komende jaarwisseling in de hele stad geldt goed gaat uitpakken. ‘Je stelt zo’n verbod in, en dan ga je ervan uit dat de samenleving zich ernaar gedraagt. Dat vertrouwen heb ik wel. Ik ga er dan ook vanuit dat het merendeel nu gewoon snapt dat het niet meer mag. De rest ‘helpen’ we uiteraard wel, maar het is wel de bedoeling dat we juist de politie-inzet een keer kunnen gaan verminderen, in plaats van weer op maximale capaciteit te moeten draaien.’

Dion van Alem

Politiek verslaggever