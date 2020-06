Dorpsraad Azewijn vraagt provincie om hulp: 'Grote XXL-bedrijven passen niet in DNA Achterhoek'

De dorpsraad van Azewijn roept de provincie Gelderland op om geen grote logistieke bedrijven toe te staan op bedrijventerrein DocksNLD2 in ’s-Heerenberg. De leefbaarheid in het dorp zou ernstig onder druk komen te staan als die ontwikkeling wordt doorgezet.

In deze periode nemen gemeenteraden in de regio Arnhem-Nijmegen een besluit over de herziening van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW), waarin afspraken worden gemaakt over de groei van bedrijventerreinen. Onderdeel in de RPW is het toestaan van een ‘witte raaf’, een groot internationaal logistiek bedrijf van 10 hectare of groter.

Hiervoor heeft de provincie drie plekken op het oog rond Nijmegen, Tiel en tussen Zevenaar en het Duitse Emmerich. In totaal is er in de regio Arnhem-Nijmegen 28 hectare beschikbaar voor uitbreiding van XXL-logistiek.

'Geen binding met de regio'

'Een witte raaf heeft nauwelijks toegevoegde waarde voor de lokale en regionale economie en heeft geen binding met de regio', stelt de dorpsraad van Azewijn in een brief naar de provincie. 'Het is een groot internationaal bedrijf dat niet past in het DNA van de Achterhoek.'

De gemeente Montferland stemde onlangs al in met de nieuwe RPW en eerder al met de structuurvisie voor bedrijventerrein DocksNLD2 in ’s-Heerenberg. Daarin wordt beschreven hoe het gebied kan worden ingericht. 'Montferland heeft in de structuurvisie twee keer zoveel grond opgenomen', aldus de dorpsraad.

'Financieel risico'

'Er zal dus, zelfs als de 28 hectare uitbreidingsruimte volledig naar Montferland gaat, flink grond overblijven. Montferland loopt daarmee een financieel risico. Om dat risico in te dekken heeft Montferland een ‘witte raaf’ nodig.'

Naar verwachting zal er eind 2020 door alle gemeenteraden in de regio Arnhem-Nijmegen een besluit zijn genomen over de herziening van de RPW, waarna deze vanaf 1 januari 2021 ingaat.

