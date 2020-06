Achterhoekers schrijven anti-racismelied

De Achterhoekse muzikanten Dante van Hasselt en Pepijn Rözer wilden na het zien van de Amerikaanse opstanden, ook in Nederland gaan demonstreren tegen racisme. Vanwege het gevaar op een coronabesmetting besloten ze daar van af te zien en via sociale media een project op te starten om hun stem toch te laten horen.

'We vroegen ons af wat we konden doen', aldus Van Hasselt. 'We zijn allebei muzikanten, dus het beste wat we konden doen was een nummer schrijven. En ik wist dat als ik een oproep zou doen op sociale media, dat ik er veel reacties op zou krijgen en die kwamen er ook.'

Bekijk hier de video (tekst gaat daaronder verder):

Van Hasselt nodigde vervolgens iedereen één voor één bij hem thuis uit, om alle kleine bijdragen samen te voegen tot één nummer. Het resultaat, het nummer 'Walls', is volgens Van Hasselt niet alleen een nummer tegen racisme, maar vooral tegen haat in de wereld in het algemeen. 'Het is niet gespecificeerd op één groep mensen. Wij, als mensheid, moeten meer openstaan voor andere culturen en andere gedachtegangen. Het nummer gaat erover dat we dat de afgelopen jaren verkeerd gedaan hebben.'

'Ik denk nu anders'

Zijn muzikale kompaan Rözer hoopt dat mensen naar aanleiding van het nummer gaan nadenken. 'Dat ze zich afvragen: hoe denk ik over bepaalde groepen? Sinds ik dit nummer heb gemaakt, denk ik ook anders. Ik heb ook van anderen gehoord dat ze na het luisteren van ons nummer er anders over zijn gaan denken.'

De groep wil volgens Van Hasselt niet alleen iets muzikaals bijdragen aan de maatschappelijke discussie, maar ook iets financieels. 'Alle opbrengsten van Walls, dus van Spotify, de videoclip en alles wat er in de toekomst nog komt, gaan allemaal naar een goed doel rond Black Lives Matter.'