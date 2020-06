Tophockeyer Jacques Brinkman brouwt tegenwoordig bier

Hij veranderde van een niet-bierdrinkende Olympisch kampioen in een brouwer die prijs winnende biertjes wil maken: tophockeyer Jacques Brinkman is in Ermelo zijn eigen bierbrouwerij begonnen en blikt tussen de grote, glimmende brouwketels terug op zijn deelname aan vier Olympische Spelen. En dat doet hij niet voor niets op 23 juni.

Op deze dag in 1894 werd namelijk de Olympische Dag uitgeroepen. Een dag om de instelling van de moderne Olympische Spelen te vieren. 'Een dag om te vieren, want Olympische Spelen zijn in deze tijd niet meer zo vanzelfsprekend. Het is nog maar de vraag wanneer we daar weer van mogen genieten', zegt Jacques Brinkman terwijl hij buiten op het terras voor zijn brouwerij biertjes serveert.

Topsport

Hij rent bijna van het ene tafeltje naar het andere. Het is erg druk met mensen die hun fietstochtje even onderbreken voor een biertje op het terras. 'Dit is ook topsport. Het is 24 uur per dag aan de bak om het allerbeste biertje te brouwen. Ik heb heel veel passie voor dit vak. Dat had ik voor de hockey en dat heb ik nu voor het bierbrouwen.'

Die Olympische Spelen zal hij niet gauw vergeten. Hij deed mee in 1988, 1992, 1996 en 2000 en haalde twee keer goud. 'Het is zo bijzonder om daar rond te lopen tussen al die beroemde sporters die je van tv kent. Dan loop je daar en kom je zo opeens Roger Federer tegen, de tenniskampioen. Of mag je op de foto met basketballer Magic Johnson. En ook de sfeer van met z'n allen in zo'n olympisch dorp is geweldig.'

Summum van geluk

Een moment dat hij nooit zal vergeten is in 1996. 'In 1996 in Atlanta stonden we in de finale tegen Spanje. We stonden 1-0 achter en wonnen uiteindelijk met 3-1. Dan ga je naar het podium om je gouden medaille in ontvangst te nemen en dat was het summum van geluk. Ik had het hoogste behaald in de sport en had net van mijn vrouw gehoord dat ze weer zwanger was.'

'Dat moment was het ultieme gevoel van persoonlijk geluk en sportief geluk. Emotie, tranen, ik wilde mijn ongeboren kind zelfs Choppy noemen, naar een Australische speler. Maar dat is goed gekomen hoor; hij heet gewoon Tim.'