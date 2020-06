Hans verliest samen met 50 anderen zijn baan bij Wehkamp: 'Klote gevoel'

Na 36 jaar stopt het werk van Hans bij het distributiecentrum van Wehkamp in Maurik. Het centrum gaat verhuizen naar Zwolle. 'De impact is groot, ik slaap er slecht van', vertelt hij. Voor de medewerkers onderhandelt het FNV over het sociaal werkplan. In het sociaal plan staan de voorwaarden waaronder de werknemers vertrekken.

Hans is een pseudoniem, zijn echte naam is bij de redactie bekend. Hij wil graag anoniem blijven uit angst om de onderhandelingen over het sociaal plan tussen de FVN en Wehkamp te schaden. 'Ik ben er huiverig mee zolang de onderhandelingen lopen.'

Zijn hoop is gevestigd op goede begeleiding naar een nieuwe werkplek, als onderdeel van het sociaal plan. 'Ik woon in Maurik en heb gezondheidsproblemen. Ver weg werken is voor mij geen optie.' Net als veel van de andere medewerkers is hij 50+. Meeverhuizen naar de nieuwe vestiging in Zwolle ziet hij niet zitten.

Hans rijdt in het distributiecentrum op de heftruck en verwerkt de orders. 'Ik doe eigenlijk van alles.' Het nieuws kwam hard binnen. 'Als donderslag bij heldere hemel. We werden een aantal weken geleden nog de hemel ingeprezen. Dat we het zo goed deden in corona tijden.'

Ook al komt de keuze van Wehkamp om het distributiecentrum te verhuizen naar Zwolle niet helemaal onverwachts. 'We hebben ons eerder afgevraagd of de nieuwe hal in Zwolle niet goedkoper zou zijn. De hal waar we nu in werken is veel ouder en duurder voor het bedrijf. Maar dat ze deze hal zouden sluiten hadden we niet verwacht.'

Bedompte sfeer

Volgens Hans hebben de medewerkers volle vertrouwen in de FNV. 'Op twee of drie medewerkers na zijn we allemaal lid. En de FNV zit er boven op. Nu is het voor ons spannend en afwachten.' Ondertussen gaat het werk door. Vanochtend stond hij om 05:00 op om weer aan de slag te gaan. 'De motivatie is ver te zoeken. Echt een klote gevoel. De sfeer in het bedrijf is bedompt', aldus de medewerker.

Een woordvoerder van Wehkamp laat weten de intentie te hebben om medewerkers te begeleiden naar werk in de regio.