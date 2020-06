Met deze vijf tips zorg je (nog) beter voor je huisdier op warme dagen

Tot zondag bereikt het kwik in Gelderland dagelijks temperaturen van ruim boven de 25 graden. Voor mensen die niet van de hitte houden is dat even wennen en voor dieren is dat niet anders. Dierenarts Roeland Wessels uit Nijmegen herinnert dierenbezitters eraan om nóg beter op hun dier(en) te letten. Want ook zij lopen gevaar.

Hoewel er de laatste jaren meermaals aandacht aan is besteed, is nog niet iedereen zich bewust van de gevaren van warmte voor dieren. 'Ik zit al 25 jaar in het vak, maar vertel het toch ieder jaar opnieuw: een hond is geen mens en kan veel minder goed omgaan met de temperatuur dan mensen', zegt Roeland. 'Van een Gelderse collega hoorde ik onlangs alweer het eerste geval dit jaar van een hond in een auto. Zijn lichaamstemperatuur was opgelopen tot 40,8 graden', verzucht Roeland. Hij deelde op Radio Gelderland meerdere adviezen.

Uitlaten? Doe het aan de randen van de dag

Wie een hond heeft, doet er goed aan 's morgens vroeg of 's avonds laat te gaan wandelen. 'Ga een uurtje eerder uit bed', adviseert Roeland. 'Laat op dat tijdstip je hond uit, als het nog koel is buiten. Of kies voor de avonduren, als de temperatuur weer een stuk gezakt is. Maar laat de middag achterwege. Neem een voorbeeld aan de honden in Spanje, die siësta nemen.'

Beperk de activiteiten van je hond

Mensen en dieren ontwikkelen warmte wanneer ze actief zijn. Maar waar mensen de hitte kwijtraken door te zweten, gaat dat voor een hond of kat niet op: die zweet namelijk niet. Een simpel en doeltreffend advies is dan ook om de activiteit van je hond te beperken tijdens de warmste momenten van de dag, zegt Roeland. 'Laat je hond in de gang liggen, in de bijkeuken of in de schuur. Ze houden van een stenen vloer, die is lekker koel. Katten vinden vaak zelf hun koele plek in huis wel. En stoor ze daar vooral niet.'

Dier in een hok? Zorg voor verkoeling

Een kip, konijn of ander knaagdier heeft het in z'n hokje ook warm op tropische dagen. 'Zorg altijd dat er voldoende vers water in het hokje staat', raadt Roeland aan. 'En voor konijnen is er een oude indianentruc: vul een oude petfles met water, laat die koel worden in de koelkast en leg 'm daarna in het hok. Dan kan het dier er lekker tegenaan liggen.'

Vermijd het asfalt met je dier

De hond uitlaten op een geasfalteerd stuk weg is een absolute no-go, zegt de Nijmeegse dierenarts. 'Asfalt kan ontzettend warm worden. Wij mensen dragen slippers of schoenen, maar honden niet. Asfalt wordt stroperig met hitte en is veel te warm voor dieren. Ga zelf maar eens met je blote voeten op het asfalt lopen. Een goede tip om de rug van je hand even op het asfalt te leggen. Wordt het gauw heet, dan is het ook te heet voor het dier.'

Oververhit? Bel de dierenarts

Maar wat nu als je dier onbedoeld toch oververhit is geraakt? En: hoe herken je dat eigenlijk? Over dat laatste is Roeland duidelijk. 'Als je hond oppervlakkig en snel gaat hijgen - terwijl 'ie helemaal geen activiteit heeft ontplooid - kan er sprake zijn van oververhitting. Je hond voelt warm aan, wordt apathisch en verliest het contact met zijn baasje. Is daar sprake van, dan moeten bij jou alle alarmbellen afgaan en moet je zo snel mogelijk contact leggen met de dierenarts. Direct.'

