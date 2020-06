Last van de hitte? Sigrid heeft haar oplossing gevonden

Sigrid Noordam neemt het ervan. Al vroeg ligt haar handdoek op het gras. 'Even, nu het nog rustig is. Heerlijk voordat ik naar het werk ga.' Eigenlijk is dit zwemrondje in de Spiegelwaal een uitgestelde belofte. Want met de nieuwjaarsduik beloofde ze zichzelf om iedere dag een duik in het water te nemen. 'Dat is er niet echt van gekomen. Maar nu ben ik er weer en dat wil ik de hele warme week volhouden.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder:

'Je moet toch fit blijven'

Er zijn nu nog niet veel mensen en het water is helemaal vlak. Dat vind Sigrid het fijnste zwemmen. Van boei tot boei wordt er in gestaag tempo doorgezwommen.' Ik doe het natuurlijk omdat het met dit weer heerlijk fris is, maar ook om de conditie een beetje op peil te houden. Met die corona moet je toch een beetje fit blijven. Straks is het te warm en omdat ik snel verbrand ga ik liever vroeg in de ochtend.'

Als Sigrid het handdoekje weer inpakt en weggaat, komen er meer mensen. Luid gillend en schreeuwend zwemmen ze tot één van de pijlers van de brug en klauteren er op. Om daarna met veel verbaal plezier weer in het koele water te springen. Het is gedaan met de rust.