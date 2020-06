Moordenaar Anne Faber krijgt lagere straf

Volgens de Raad had het hof rekening moeten houden met de hardhandige manier waarop de 30-jarige P. in oktober 2017 is aangehouden. De verdachte liep daarbij een schouderbreuk op.

Het gerechtshof had wel kritiek op de manier waarop P. is aangehouden, maar vond strafvermindering niet nodig. P. en zijn advocaten hebben hier in cassatie bij de Hoge Raad tegen geprotesteerd.

Straf is definitief

De Hoge Raad vindt het niet nodig of wenselijk om de zaak nu terug te verwijzen naar het hof. Dit is tamelijk uitzonderlijk. De Hoge Raad woog onder meer de belangen van de nabestaanden van Faber mee bij de beslissing de zaak zelf af te doen.

De veroordeling van P. is daarmee definitief. Naast de celstraf kreeg hij van het hof ook tbs met dwangverpleging opgelegd voor het doden, verkrachten en ontvoeren van Faber.

Faber groeide in Elst op

De in Elst opgegroeide Faber (25) verdween op 29 september 2017 tijdens een fietstocht tussen Soest en Den Dolder. Haar lichaam werd bijna twee weken later op aanwijzing van P. gevonden in een door hem gedolven graf, in de buurt van Zeewolde.

De politie was veroordeeld zedendelinquent P. op het spoor gekomen via DNA op de jas van Faber, die tijdens de massale zoektocht na haar verdwijning werd gevonden.

