Brandstichting bij huis in Silvolde, wie heeft het op bewoners gemunt?

We laten beelden zien van twee mannen bij de woning. Een van hen steekt vermoedelijk een jerrycan in brand die hij tegen het huis heeft aangezet. Zijn kompaan heeft een deur in brand gestoken. Zodra vlammen zichtbaar zijn, gaan de twee ervandoor.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

De bewoners weten erger te voorkomen, doordat een van hen wakker wordt. Toch is de schade aan de woning aanzienlijk, zegt politiewoordvoerder Marloes Ballast.

Auto's besmeurd met verf

In februari zijn de auto’s van de bewoners besmeurd met verf. Ballast: 'We weten niet of het om dezelfde mannen gaat.'

Heb je een waardevolle tip in deze zaak, bel dan de politie op 0800-6070. Meld Misdaad Anoniem zit klaar op 0800-7000, mocht je niet willen zeggen wie je bent. Het zaaknummer is 2020215734. Er is ook een tipformulier op de site van de politie.