Prijswinnende danser en choreograaf Jens van Daele (48) onverwachts overleden

Danser en choreograaf Jens van Daele is zondag op 48-jarige leeftijd overleden. Van Daele werkte en woonde meer dan 20 jaar in Arnhem.

De geboren Belg overleed vrij plotseling. En dat komt hard aan bij de Stichting Jens van Daele. 'Hij was de artistiek leider. Hij was mijn rechterhand en linkerhand. Nu is meer dan 50 procent van de stichting overleden. Het is een aderlating dat de geestelijk vader komt te overlijden', treurt zakelijk leider Arie van Rijn.

Van Daele was een verdienstelijk danser. Hij begon zijn carrière bij het Ballet Royal Wallonië. Daarna danste hij onder meer bij het Arnhemse Introdans. In 2004 werd hij onderscheiden met een Zwaan. Dat is de meest prestigieuze prijs op dansgebied. Die kreeg hij voor zijn rol in Spring van Rogie&Company. Vanaf 1999 maakte hij ook eigen choreografieën en begon hij vanuit Arnhem te werken.

Doorgaan in zijn gedachtegoed?

'Zijn voorstellingen waren niet alleen dans, maar een gesammtkunstwerk waarin disciplines als kunst, video, poëzie en muziek een grote rol speelden', zo stelt Van Rijn.

De zakelijk leider hoopt dan ook dat zijn voorstellingen in de toekomst wel gewoon door kunnen gaan. 'We hebben even de tijd om er goed over na te denken. Maar zijn erfenis gooi je niet in één keer weg. Ik weet zeker dat zijn wens zou zijn om in zijn gedachtegoed door te gaan. Die kans is dus zeker aanwezig.'