'Woonwagenbewoner staat op ons voorhoofd, dat werkt negatief'

De familie Verhaegh ligt al jaren in de clinch met de gemeente Winterswijk. De familie heeft een recyclingsbedrijf op voormalig woonwagencentrum Dennenoord. 'Ruim 40 jaar geleden kwam ik hier wonen en begon ik met een klein sloopbedrijf', vertelt Bernard.

Inmiddels is dat bedrijf uitgegroeid tot een groot recycling- en handelsbedrijf en hebben zijn zoons het van hem overgenomen. Maar het huidige bedrijf past niet meer op de locatie net buiten Winterswijk. Al jaren wordt er gesproken over verhuizing, maar geld is het grote probleem.

Taxaties, maar geen gesprek

Vorig jaar leek de kogel door de kerk. De gemeente en het bedrijf wilden samen zoeken naar een oplossing. Een nieuwe locatie werd gevonden. Op bedrijventerrein De Laarberg aan de A18 bij Groenlo is ruimte voor Verhaegh. Taxaties werden uitgevoerd, rapporten werden gemaakt, maar de onderhandelingen zijn nooit gestart. 'Wij hebben verschillende pogingen gedaan om met het bedrijf het gesprek aan te gaan, maar dat is niet gelukt', zegt wethouder Inge Klein Gunnewiek.

'Dat is niet waar', pareert Jan Verhaegh. 'Wij wilden wel om tafel, maar wel met de juiste uitgangspunten.' Het bleef uiteindelijk stil tot eind vorig jaar. 'Toen ineens hoorden we dat de gemeente niet meer met ons om de tafel wilde.'

Natuurgebied

Inmiddels worden de gesprekken tussen beide partijen opnieuw opgestart. Reden: de gemeente wil van Dennenoord een natuurgebied maken. Vroeger zaten er veel meer bedrijven, maar die zijn inmiddels verhuisd.

De gemeente heeft de grond gekocht en moet nu werk maken van het terrein. De provincie heeft namelijk een subsidie beschikbaar gesteld van ruim 7 ton. Voor 2024 moet de natuur ontwikkeld zijn. Maar of dat mét of zonder het bedrijf van Verhaegh is?

Tijd tikt

'Wij willen nog steeds verhuizen, maar wij kunnen de verhuizing niet betalen. We hebben fors geïnvesteerd in het bedrijf hier. Daarnaast maakt de coronacrisis dat de inkomsten minder zijn. Onze handel met Afrika ligt helemaal stil.'

Wat een verhuizing van het bedrijf kost is niet duidelijk. 'Eerder hebben we bevestigd dat het om ruim 7 miljoen euro zou gaan. Uit de taxaties die vorig jaar hebben laten uitvoeren, blijkt dat het goedkoper kan.'

De familie wil snel duidelijkheid. 'De grond op De Laarberg raakt op. En als dat niet meer kan, dan zou ik niet weten waar we wel naar toe moeten.'

Grootste fout

Terug naar vader Bernard die nog steeds staat te kijken naar een machine die het groen weghaalt. 'We hebben de plekken van onze woningen hier nog altijd gehuurd. De gemeente moet alleen de faciliteiten weer op orde maken.'

'Ik heb de burgemeester hier ook een brief over geschreven', vult Jan aan. Bij iedere woonwagen hoort een soort van berging waarin een wastafel, douche, wc en opbergruimte zitten. 'Dat is allemaal oud en verpauperd en dat moet worden opgeknapt door de gemeenten', stelt Bernard.

De familie wil voor de winter weer in de woonwagens gaan wonen. 'Ik had hier ook nooit weg moeten gaan', vult Bernard aan. 'Het is de grootste fout in mijn leven, maar ik wilde de weg vrijmaken zodat niets een verhuizing van het bedrijf in de weg zou staan.'

Hoe de toekomst voor de familie Verhaegh eruitziet? 'We gaan nu weer gesprekken voeren met de gemeente en ik hoop dat we tot een oplossing komen', aldus Jan.

