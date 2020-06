De otter krijgt een kans, omdat er weer moeras is

In de oude arm van de Waal bloeit de natuur weer volop. 'Het is niet op alle plekken meer zo mooi', vertelt Chris-Jan van der Heijden van ARK Natuurontwikkeling in het programma BuitenGewoon. Het moeras verdroogt door het gebruik van water, dammetjes en de vele bomen die er groeien. 'We hopen de bijzondere soorten terug te krijgen door het moeras te herstellen.'

Ottertunnels

Eigenlijk was de otter verdwenen uit ons land, maar in 2002 werd hij opnieuw uitgezet. Helaas worden er nog wel veel otters doodgereden. Daarom worden er onderdoorgangen aangebracht. 'Daar komen ze doorheen, steken ze onder de weg door, en komen ze in een visrijk gebied uit' vertelt Chris-Jan.

Met een wildcamera kunnen ze zien hoeveel otters er komen. 'We kunnen dan zien of ze gebruik maken van de tunnel. Ook hoeveel het er zijn en of het een mannetje en vrouwtje zijn.'

