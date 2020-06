Met speciale netten worden vogels gevangen in de Ooijse Graaf

In de avond worden de netten opgehangen. De volgende ochtend beginnen vrijwilligers met de telling. In BuitenGewoon ging presentator Harm Edens mee. 'Een vogel hangt er maximaal drie kwartier in. We lopen elke drie kwartier een rondje', vertelt vogelaar Ward Hagemeijer. 'Aan het begin spartelen ze wat, daarna hangen ze er rustig in. Bij alles staat voorop dat de vogels er niet onder lijden.'

De Ooijse Graaf is een oude rivierarm van de Waal. Inmiddels is er een groot moerasgebied ontstaan waar veel verschillende soorten leven. Met de vogeltellingen probeert men in kaart te brengen hoeveel soorten en aantallen er zijn.

