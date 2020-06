Marleen Sanderse wordt burgemeester van Hattem

De positie van burgemeester in Hattem blijkt populair, want maar liefst 63 personen solliciteerden. De sollicitatieprocedure liep vertraging op, vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De minister van Binnenlandse Zaken zette daarom alle benoemingsprocedures on hold.

Voorzitter Arend Palland lichtte toe dat de Vertrouwenscommissie een tweetal gespreksronden heeft gehouden met kandidaten. En een assessment maakte ook onderdeel uit van de selectie. Daarna maakte hij met een live video-verbinding met Marleen Sanderse.

Sanderse is 53 jaar en woont met man en zoon in Naarden. Ze is opgegroeid in de Noordoostpolder op een fruitteeltbedrijf. Via de rijksoverheid en de gemeente Almere is ze in de politiek gekomen. Was wethouder in Naarden, later Gooise Meren, en is nu statenlid.

Waarnemend burgemeester Van Asseldonk heeft eerder de verwachting uitgesproken dat de nieuwe burgemeester half september in functie treedt.