'Nog nooit zolang op de fiets gezeten', Maarten Tjallingii fietst 400 kilometer

'Als we niets doen om het klimaat te veranderen, is dit na 2050 de nieuwe kustlijn van Nederland. Met Harderwijk aan Zee dus', vertelt Tjallingii over de de route tussen Groningen en Breda. Maandagochtend stapte de groep rond 06.00 uur op de fiets, om naar verwachting rond 20.30 uur te finishen. Dat werd ruim een uur eerder.

'We waren sneller dan we dachten, we hadden tot vlak voor het einde wind mee en het was gewoon een hele goede groep, waarmee ik reed', vertelt de voormalig prof na een fietsroute van veertien uur. 'Ik heb nog nooit zo lang op de fiets gezeten en ben helemaal leeg. Maar het was een fantastische dag.'

Verandering

De route volgde min of meer de kustlijn die Nederland in een ver verleden al had en volgens de deelnemers weer dreigt te krijgen als de klimaatverandering doorzet. ''We moeten beginnen met structurele veranderingen en de economie omgooien naar een duurzaam systeem', aldus de voormalige sportman.

'Ik heb gedaan wat ik kan, ik hoop anderen ermee te motiveren want we moeten het samen gaan doen.'

