Scholen mogen weer helemaal open na zomervakantie: 'Eindelijk duidelijkheid'

'Heel erg blij' is rector Joke Hengefeld van het Koningin Wilhelmina College in Culemborg. Maandagmiddag werd bekend dat de middelbare scholen na de zomervakantie waarschijnlijk weer helemaal open mogen. 'We zaten echt te wachten op duidelijkheid.'

Hengefeld had de gok al genomen dat haar school na de vakantie weer helemaal open mocht. 'We moesten ergens op anticiperen. Het is al bijna zomervakantie. We hebben gelukkig goed gegokt, want het je kunt het ook voorzichtiger insteken natuurlijk.'

Middelbare scholen kunnen na de zomervakantie weer helemaal open, melden bronnen aan de NOS. Het kabinet zou dat woensdag bekend gaan maken in de geplande persconferentie. Het idee is dat leerlingen niet per se meer afstand tot elkaar hoeven te houden, maar wel tot de docenten.

'Enorme uitdaging'

Scholen in het voortgezet onderwijs mochten vanaf 2 juni al gedeeltelijk open. Wel moest er anderhalve meter afstand blijven tussen de leerlingen, waardoor niet alle kinderen tegelijkertijd naar school konden.

De school gaf de afgelopen periode daarom deels online, deels in de klas les. 'Dat was voor zowel de docenten als de leerlingen wel een enorme uitdaging. Daarom zijn we heel blij met het vooruitzicht.' Het afstand houden tussen docent en leerling wordt nog wel een uitdaging volgens de rector. 'Maar onderling afstand houden tussen de leerlingen was veel moeilijker uit te leggen.'

Sportscholen en sauna's

Volgens de NOS zouden de versoepelingen die voor 1 juli gepland stonden ook definitief doorgaan. Sportscholen, sauna's, casino's en sportkantines mogen in dat geval weer open onder bepaalde voorwaarden. Ook het maximaal aantal toegestane mensen per bijeenkomst gaat dan omhoog van dertig naar honderd.