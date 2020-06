'Hopelijk zit Jaimy samen met zijn vader aan een drankje', zegt familie na fatale stunt

'We hopen dat Jaimy de rust heeft gevonden in samenzijn met zijn vader met een goed drankje', zeggen familieleden en nabestaanden van de 19-jarige Jaimy in een gezamenlijke reactie. De jongen kwam zaterdag om het leven bij een stunt met een winkelwagentje in Zevenaar.

'We zijn ontzettend geschrokken van het ongeval', laten de nabestaanden weten via Phoenixx in Velp, de organisatie waarbij het slachtoffer onder begeleiding woonde.

'Ook Jaimy’s medebewoners zijn geschrokken. Hij was een geliefde jongen en de huiselijke sfeer binnen Phoenixx deed hem zichtbaar goed. Hij genoot van de gezamenlijke eetmomenten, de boodschappen die gezamenlijk gedaan werden en de warme contacten die hij met medebewoners en begeleiding had opgebouwd.'

'We gaan hem enorm missen'

'Iedereen zal hem dan ook enorm missen. We hebben met elkaar een gedenkplaats ingericht in onze ontspanningsruimte, waarin we hem allemaal op onze eigen manier kunnen herdenken. Ook zullen we Jaimy nog gezamenlijk, maar in besloten kring herdenken. Met al onze bewoners en het team.'

Zijn positieve energie zorgde ervoor dat hij altijd nieuwe uitdagingen aanging met volle overgave. Zo had hij het sporten weer opgepakt met medewerkers van Phoenixx en een medebewoner. Hij was hier niet alleen voor zichzelf mee bezig, maar was ook een motivator voor anderen.

Jeugdige onbevangenheid

Jaimy startte iedere dag met positieve energie, waar medebewoners van mee konden genieten. Zo wekte hij altijd zijn overbuurman met frisse moed waarna, ook zijn dag positief begon. Zijn tomeloze energie en jeugdige onbevangenheid die passend waren bij zijn leeftijd, maakten dat hij vrijdagavond samen met vrienden een actie uithaalde met een winkelwagen achter een auto. Dit heeft hem op 19-jarige leeftijd abrupt uit het leven gerukt.

'We hopen dat hij de rust heeft gevonden in samenzijn met zijn vader met een goed drankje. We vinden het belangrijk dat onze bewoners en Jaimy’s familie het verlies in rust kunnen verwerken.'

