Julia aan de slag als kinderburgemeester

Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos bezocht Julia maandagochtend op school om haar te verrassen met het spannende nieuws. Ook Salma Bensiali, de huidige kinderburgemeester, kwam even kennis maken met haar opvolger. ‘Ik was mijn veters aan het strikken toen een klasgenoot mij op mijn schouder tikte. Dus ik kijk naast me, staat de burgemeester daar ineens’, vertelt Julia enthousiast. ‘Dat was écht wel even schrikken.’

In totaal reageerden zestien jonge Overbetuwenaren op de vacature van kinderburgemeester. De gemeente nodigde vervolgens vijf kandidaten uit om over hun plannen te vertellen. 'Na ons leuke, bijzondere gesprek met Julia hebben wij voor haar gekozen', stelt een woordvoerder van Overbetuwe.

Kijkje achter de schermen

De jonge bestuurder hoopt haar leeftijdsgenoten meer kennis te laten maken met de lokale politiek. Want zo saai is dat helemaal niet, meent Julia. ‘Hopelijk kan ik snel een rondleiding door het gemeentehuis organiseren. Dan kunnen de kinderen mooi een kijkje achter de schermen nemen.'

Ook wil ze jongeren op een of andere manier in contact brengen met eenzame ouderen. ‘Door bijvoorbeeld feestjes te organiseren, zodat we samen spelletjes kunnen spelen. Dat wordt lastig met corona, maar dan kan het altijd volgend jaar nog.’

Julia bestijgt op 8 juli officieel de burgemeesterlijke troon. Tot die tijd is ze druk met het verder uitbreiden van haar ambitieuze doelstellingen. ‘Iedereen wil natuurlijk weten wat ik allemaal van plan ben, ik moet de komende tijd heel goed bedenken hoe ik het allemaal aan ga pakken.’