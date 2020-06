Roosje moet Heteren in coronatijd gezellig maken

Roosje is geen echt meisje, maar een beeld dat twee kunstenaars ontworpen voor het dorp. Vanaf dinsdag kunnen inwoners een papieren versie van Roosje gratis ophalen. Het is de bedoeling dat zij 'hun Roosje' in de voortuinen opleuken en zo het dorp nog net wat gezelliger maken.

Door in de voortuin te knutselen moet het project de sociale samenhang tijdens corona ondersteunen. De provincie Gelderland stelde voor het project 3500 euro beschikbaar. De aankomende twee weken hebben de inwoners de tijd om hun Roosje te versieren. Vervolgens zal er een wandelroute langs de Roosjes worden opgesteld.

De papieren Roosjes Foto: Facebookgroep 'Roosje van Heteren'

Roosje: een nieuwe fictieve inwoner

Roosje is ontworpen door de kunstenaars Barbara Recourt en Fons Broess. Het beeld is gloednieuw en moet zelfs nog geplaatst worden. In overleg met de kunstenaars zetten de dorpsraad en Heteren Sociaal breed in op het fictieve meisje.

Dat doen ze bijvoorbeeld door posters op te hangen in het dorp en die te ondertekenen met 'Roosje', naar een idee van de bekende 'Loesje'-posters. Hun idee is om Roosje het bekendste meisje van Heteren te maken. En daar hoort een verhaal bij.

Roosje is de dochter van een mannelijke schim die jarenlang in de uiterwaarden zou zijn gezien om te rouwen om zijn verdronken vrouw. Volgens het verhaal van 'Roosje van Heteren' verdween de schim nadat de man eindelijk een nieuwe liefde vond. Roosje is de dochter geboren uit die nieuwe liefde.

Op de Facebookpagina 'Roosje van Heteren' zegt Roosje daar zelf over: 'Als dit allemaal waar is, dan betekent dit, dat ik ‘Roosje van Heteren’ inmiddels 8 jaar oud ben.'

Zorginstelling opleuken

Ter afsluiting van het project gaan de versierde papieren knutsels naar zorginstelling Liefkenshoek. Ronnie Groenewold van de dorpsraad: 'Met deze actie in 75 tuinen en afsluiting bij zorginstelling Liefkenshoek brengen we dorpsbewoners met elkaar in contact.' De 75 roosje zijn op te halen in een winkel Hip en Hebbes in de dorpsstraat.