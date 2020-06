Thuiswerkers opgelet: 'Blijf niet de hele dag op je bloedhete zolderkamertje en geen airco'

'Het is een interessante week', zegt Maria Hopman, hoogleraar inspanningsfysiologie in het Radboudumc. Ze doet sinds het begin van de coronacrisis al onderzoek naar de gevolgen van het thuiswerken. Uit de eerste analyse blijkt dat mensen minder zijn gaan bewegen.

Het onderzoek voert ze uit onder een groep mensen die ze jaarlijks rond de Vierdaagse van Nijmegen onderzoekt. 'We meten dan onder andere wat het effect van de hitte is op de inspanning die ze leveren. Die metingen doen we nu met het onderzoek naar thuiswerken niet, dat gaat puur om een vragenlijst.'

Veel drinken achter je bureau

Toch kijkt ze met bovengemiddelde interesse naar deze eerste hittegolf in het coronatijdperk. 'Als je nu met dertig graden op je bedompte zolderkamertje zit te werken, dan moet je daar niet acht uur achter elkaar blijven zitten.' Veel drinken is ook hier het devies. 'Je verliest ongemerkt achter je bureau in zo'n situatie toch heel veel vocht, daarbij zul je echt extra moeten drinken om dat weer aan te vullen.'

Volgens Hopman is het belangrijk om vooral niet te lang in de hitte te werken. 'Ga niet uren achter elkaar op dat zolderkamertje zitten, maar ga af en toe ook even een half uurtje naar buiten, voor een wandeling, of een rondje op de fiets.' Het gaat daarbij om een piek die je lichaam helpt om beter om te gaan met de hitte. 'Dat piekje heb je nodig om je lichaam zich te laten aanpassen aan de omstandigheden. Dat kan het lichaam heel goed.Je zou kunnen zeggen dat urenlang op een hete zolderkamer ook gewenning aan je lichaam moet geven, maar dat is niet de piek, de prikkel, zoals een activiteit buiten.

Hele dag airco ook niet goed

Thuiswerkers die de werkplek inmiddels van airco hebben voorzien, zijn niet per definitie spekkoper. 'Stel je zit de hele dag in een graad of 18 te werken, dan is dat misschien wel prettiger werken, maar je lichaam went zo niet aan de warmte buiten. Dus mensen die toch in de airco gaan werken doen er ook verstandig aan om een paar keer op zo'n dag naar buiten te gaan om het lichaam even die piek te geven die het nodig heeft voor de hitte adaptatie.'

Wordt het nou echt te warm en onwerkbaar op de thuiswerkplek dan rest er maar één optie. 'De computer oppakken en een ander, koeler, plekje opzoeken in huis. Beneden in huis is het vaak toch wat aangenamer.'