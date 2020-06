Verdachte familiedrama Hengelo mishandelde gevangenispersoneel

De zaak werd niet inhoudelijk behandeld omdat een aantal onderzoeken nog niet is afgerond. De belangrijkste vraag is of de man wel of niet ontoerekeningsvatbaar was tijdens de dubbele moord waarvan hij wordt verdacht.

De rapportages van het Pieter Baan Centrum (PBC) zijn nog niet klaar en daarom was er alleen een zogeheten pro-formazitting. De inhoudelijke behandeling staat nu gepland voor 2 september.

In het gezicht geslagen

De man zou in november twee medewerkers van de penitentiair inrichting in Zwolle hebben mishandeld door de een met kracht in het gezicht te slaan of te stompen en de ander weg te duwen waardoor die ten val kwam.

In januari sloeg de Achterhoeker opnieuw een medewerker van de gevangenis in het gezicht. Op 21 oktober, de dag van de moord, mishandelde hij ook een medewerker van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. De mishandelingen zijn toegevoegd aan de tenlastenlegging.

Stemmen in zijn hoofd

De man had al langer psychiatrische problemen. Hij wilde zelf sterven en euthanasie plegen. Daarvoor kreeg hij ook behandelingen. Zijn ouders zijn continu op zoek geweest naar een plek voor hun zoon en ze maakten zich grote zorgen.

De man meldde zich de ochtend van het familiedrama in het Slingeland Ziekenhuis. Hij was gewond en moest worden opgenomen. De politie hield hem aan nadat de lichamen van zijn ouders waren gevonden in hun woning aan de Julianalaan in Hengelo.

Tijdens de eerste zitting bij de rechtbank in januari werd duidelijk dat de man stemmen in zijn hoofd hoorde toen hij die bewuste avond probeerde te gaan slapen. Ook dacht hij dat hij werd afgeluisterd. Zijn gedachten zeiden tegen zijn lichaam: doe iets. Volgens de officier van justitie heeft hij toen zijn ouders vermoord.

De man was dinsdag bij de zitting aanwezig. Hij zit inmiddels niet meer in Zwolle vast, maar is overgeplaatst naar de gevangenis in Vught.

