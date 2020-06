Er moet meer aandacht komen voor kinderen met taalachterstand

In Nijmegen wordt vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) gebruikt om leerachterstanden van leerlingen in een kwetsbare situatie vooraf op te vangen. Het gaat hier om een kleine groep kinderen, maar wel een groep die een groot risico loopt op ernstige leerachterstanden.

Niet allemaal in beeld

Maar niet alle peuters met risico op achterstanden zijn in beeld bij de gemeente. Ook degenen die wel in beeld zijn vinden niet altijd hun weg naar de vroeg- en voorschoolse educatie die de gemeente aanbiedt. En dat vindt D66 heel jammer, zo zegt fractiemedewerker Damien Oud: ‘Elk kind dat we uit het oog verliezen is er een te veel. VVE is er juist voor hen.’

Kwetsbaar

D66 Nijmegen wil daar met een anoniem kindvolgsysteem iets aan doen. Volgens Damien Oud heeft Nijmegen de zaakjes goed op orde, maar is er een kleine groep kinderen die uit het oog verloren wordt.

Oud: ‘Juist deze groep moet de gemeente heel goed in beeld hebben, want de meest moeilijk te bereiken kinderen zijn vaak ook het meest kwetsbaar. En wie op zo’n jonge leeftijd al achterstanden oploopt, haalt dat in zijn latere leven nauwelijks meer in.”

Het voorstel van Oud maakt onderdeel uit van de notitie Kansengelijkheid I – Onderwijs van D66 Nijmegen.