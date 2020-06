Als ze Mario missen, is hij vissen

Als klein jongetje was Mario dag en nacht aan het water te vinden. 'Dat was allemaal aan de Huet in Doetinchem. Ik viste veel. Het brengt mij echt ontspanning.'

Vandaag is het ook druk bij de visvijver in Steenderen. De forellen zwemmen lekker rond. Op betonnen plateaus gooien de vissers hun hengels uit. Naast de vijver is er ook een forellenrokerij, minicamping en een boerderij. 'Mooie combinatie toch?', zegt Mario. 'Je gaat lekker vissen, biertje erbij. En naar huis rijden hoeft niet, want je kunt lekker op de camping staan.'

In coronatijden vliegen de visvergunning als zoete broodjes over de toonbank. 'Maar die heb je hier niet nodig hoor', vertelt Mario. Maar langs de rivieren en in de meren natuurlijk wel.

'Heel fijn vissen'

Bart Dekker zit ook te vissen. Opeens zien we hem druk in de weer. Aan zijn haak een dikke forel. 'Ik vind het hier altijd heel fijn vissen.'

Zelf is Mario nog Nederlands kampioen vliegvissen geweest. 'Dat was in 2017. Nu niet meer. Maar ik gooi nog wel graag een hengeltje uit.' Bart heeft de forel inmiddels aan wal gehaald. 'Deze gaan we lekker roken. Maar nu nog niet hoor. Nu ga ik weer lekker vissen.'