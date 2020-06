Steeds meer tekenbeten, app laat zien hoe actief ze zijn

Het aantal tekenbeten in Nederland is opgelopen tot 1,5 miljoen. Foto: Omroep Gelderland

In de afgelopen tien jaar is het aantal tekenbeten in Nederland opgelopen tot 1,5 miljoen. Dat meldt de website Nature Today, op basis van cijfers van het RIVM.

In 1996 werden er nog 600.000 tekenbeten geregistreerd, in 2007 waren dit er 1,1 miljoen. Een tekenbeet kan ernstige ziektes veroorzaken, bijvoorbeeld de ziekte van Lyme. Daarom is het belangrijk na elk natuurbezoek het hele lijf te checken op teken, zegt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit.

'Er zit een beetje verdovingsmiddel in het speeksel van een teek en daarom voel je de beet dus niet', vertelt Van Vliet op Radio Gelderland. De meeste tekenbeten vinden plaats in juni en juli.

Om mensen alert te maken, is er een app ontwikkeld waarin te zien is hoe actief de teken per dag zijn. In de gratis versie is dat landelijk te zien, tegen betaling kan dat ook regionaal. Ook kun je instellen dat de app aan het einde van een dagje natuur een pushbericht stuurt, zodat een teken-check niet wordt vergeten.