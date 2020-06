Arnhemse Marga Klompé heeft plek in Canon van Nederland

De in Arnhem geboren minister van Staat Marga Klompé heeft een plek gekregen in de Canon van Nederland. Dat is het chronologische overzicht van de geschiedenis van Nederland, waarvan maandag een herschreven versie werd gepresenteerd in Arnhem.

Marga Klompé was in 1956 de eerste vrouwelijke minister van Nederland, nadat ze eerder al Tweede Kamerlid werd. Onder de eerste Algemene Bijstandswet stond in 1965 haar handtekening. In de oorlogsjaren zette ze zich onder meer in voor mensen die haar geboorteplaats moesten ontvluchten tijdens de Slag om Arnhem.

In de canon neemt Klompé de plek in van Willem Drees, de eerste naoorlogse premier van ons land. In totaal zijn tien 'vensters' van de canon herschreven, onder meer omdat de uit 2006 stammende eerste versie van de canon erg weinig vrouwen aan bod liet. Ook was die eerste versie vooral gericht op het westen van het land.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven nam de herschreven versie van de Canon van Nederland maandag in ontvangst in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem