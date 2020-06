Hygiënezuil is redding voor Ermelose ondernemer in coronatijd

In Putten staat hij al, aan de rand van het centrum: de Hygiënezuil. Het is een uitvinding van Roland Aartsen uit Ermelo. En hij werkt simpel: Je trapt met je voet de zuil in en dan krijg je een doses desinfectiemiddel. Op die manier hoef je niets aan te raken.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De palen vliegen over de toonbank als warme broodjes, en niet alleen in Nederland. 'Zelfs in Curaçao, Spanje... in meerdere landen', vertelt Aartsen, de bedenker van de Hygiënezuil. 'Ik geloof 7 á 8 nu. Ik kreeg gisteren zelfs een aanvraag uit Marokko. Mooi.'

Ontslag

De verpakking van de zuil kan opnieuw worden gebruikt. En dat is uniek. Maar het had niet veel gescheeld of de coronacrisis had het bedrijf van Roland de das om gedaan.

'Mijn business was voor 85 procent toch wel reinigingsmiddelen voor de horeca. En dat stopte. Ik heb echt met mijn vertegenwoordigers om tafel gezeten en die zeiden: ontsla mij maar. Vanuit daar heb ik gezegd wat moeten we nu? Eigenlijk had ik 1 april de eerste zuil klaar en vanaf toen ging het in sneltreinvaart.'

Trots

Inmiddels is Roland er dus weer helemaal bovenop. En dat voelt als een overwinning. En niet alleen voor hemzelf. 'Mensen die weten hoe ik in elkaar zit, weten dat ik heel blij ben. Ook voor mijn personeel. Ook voor de mensen die het in elkaar zetten, want er zijn gewoon vier fabrieken die deze producten voor mij maken. En als ik dan zie waar de zuilen allemaal staan dan ben ik daar heel trots op. Zeker.'