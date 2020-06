Mast in Rijswijk was in 'no-time een grote fakkel'

'We zagen eerst een klein vuurtje', zegt Wietze Woudwijk, die aan kwam rijden vanuit Tiel. Hans Groenenboom woont ook in de buurt en bevestigt dat het eerst ging om een klein brandje. Maar binnen de kortste keren reikten de vlammen tot bovenaan de mast. 'Het ging echt supersnel', zegt Groenenboom.

Bekijk de beelden in Rijswijk. De tekst gaat eronder verder.

Woudwijk noemt het maar goed dat de brandweer snel ter plaatse was met zeker twee wagens. 'Anders was het metaal misschien te heet geworden en was de mast omgekieperd.' Een monteur oordeelde maandagochtend dat de mast afgeschreven is.

'Brandstichting is bizar'

Nederlandse telecombedrijven hebben zich verenigd in Monet, een organisatie die samen met overheden bepaalt waar masten staan. Directeur Rob Bongenaar weet zeker dat er in Rijswijk sprake is van brandstichting. 'Bizar dat mensen vitale infrastructuur in brand steken, met alle mogelijke consequenties van dien.'

Tegenstanders van aanleg van een snel 5G-netwerk zitten mogelijk achter de brandstichting. Maar er is niet zoiets als een 5G mast, zegt Bongenaar. 'Op dit moment worden veel masten klaargemaakt voor 5G. De zenders die er ingehangen worden, kunnen straks 3,4 en 5G ondersteunen.'

Monet coördineert namens de telecombedrijven het herstel van de mast in Rijswijk. De politie was maandagochtend bezig met buurtonderzoek om de dader of daders te achterhalen.

Zie ook: Metershoge vlammen verwoesten zendmast in Rijswijk