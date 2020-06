Alle evenementen zijn afgelast, maar de sportkaravaan gaat door

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De sportkaravaan is een een sport-en spelactiviteit voor kinderen van basisscholen. Als de scholen uit zijn is de karavaan beschikbaar voor de hele buurt. Van 22 tot en met 25 juni staat de karavaan steeds in een andere wijk.

Maar dat wel allemaal in afgeslankte vorm. De maatregelen zijn ook flink. Zo mogen er maximaal 35 leerlingen per keer zijn. De tijd per groep is ingekort naar drie kwartier, waardoor er gelegenheid is tussentijds de materialen schoon te maken.

De kinderen nemen hun eigen bidon met water mee. En er is aan het eind geen gelegenheid voor water drinken en fruit eten. De kinderen krijgen het mee in een goodiebag voor op school.