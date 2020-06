Waterpoloster Sevenich naar Spaanse topclub

Waterpoloster Vivan Sevenich uit Lichtenvoorde speelt vanaf volgend seizoen in Barcelona voor de Spaanse topclub CN Mataró. De linkshandige midvoor kwam het afgelopen seizoen uit voor UZSC in Utrecht om zich zo voor te bereiden op de Olympische Spelen, maar ze krijgt nu van de bond ruimte voor een buitenlands avontuur.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Het is natuurlijk helemaal top dat het ook nog een hele goede waterpoloclub is in Spanje', aldus Vivian Sevenich over haar nieuwe avontuur. 'Het lijkt mij een topomgeving voor een nieuwe impuls.'

Presteren op Olympische Spelen

De harde eis bij de overstap naar Spanje is dat Sevenich in december en januari in Nederland is om zich met Oranje voor te bereiden op het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT). De olympische droom van de Lichtenvoordse barstte door de coronacrisis dit jaar uiteen.

'De club staat echt honderd procent in dienst van het doel om ons te kwalificeren op het OKT en uiteindelijk te presteren op de Olympische Spelen', vertelt Sevenich. 'Het is natuurlijk wel de vraag hoe ik denk dat we dat kunnen bereiken en hoe ik dat zelf kan bereiken. Daarom denk ik dat deze stap voor mij gewoon belangrijk is om mezelf te blijven ontwikkelen.'

Niet alleen in Spanje

Alleen hoeft Sevenich zich de komende maanden niet te voelen in Spanje. De Lichtenvoordse verwacht dat zo'n veertig procent van de Nederlandse waterpolo-internationals komend seizoen naar een buitenlandse club gaat, waarvan drie in de omgeving van Barcelona.

'Dat is ook dicht bij mij, dus we zitten daar straks met een groepje van vier waterpolodames', legt de Achterhoekse uit. 'Het is eigenlijk wel leuk dat je elkaar in de Spaanse competitie tegenkomt en ook een beetje hetzelfde programma hebt. Dan is het toch fijn dat je ook bekenden dichtbij je hebt.'